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İtalya’da trafik kontrolörleri grevde

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 8 Haziran'da planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

İtalya’da trafik kontrolörleri grevde

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 8 Haziran'da planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
İtalya’da trafik kontrolörleri grevde

THY ÜLKEYE YAPACAĞI SEFERLERİN BAZILARINI İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 8 Haziran'da planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün twitterdan, İtalya'nın bazı kentlerine yönelik iptal edilen tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

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Buna göre, 8 Haziran'da planlanan "Atatürk Havalimanı-Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı-Venedik Marco Polo Havalimanı, Venedik Marco Polo Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı-Milano Malpensa Havalimanı, Milano Malpensa Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı" seferleri yapılamayacak.
Yolcuların uçuşlarla ilgili güncel bilgilere "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 19:44
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