İtalya’da trafik kontrolörleri grevde

THY ÜLKEYE YAPACAĞI SEFERLERİN BAZILARINI İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 8 Haziran'da planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün twitterdan, İtalya'nın bazı kentlerine yönelik iptal edilen tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.
Yolcuların uçuşlarla ilgili güncel bilgilere "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri belirtildi.