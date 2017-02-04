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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:03

İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan'a rekor tazminat

İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan'a rekor tazminat
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İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan'a rekor tazminat

İTÜ'de Çevre Mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile gezerken Beyoğlu Fitaş Sineması'nın bulunduğu AFM İşhanı'nın beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düşmüştü. Ağır yaralanan ve acilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Turhan, 102 gün yaşam mücadelesi vermişti. Bugüne kadar 22 ameliyat geçiren genç kızın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşmuştu.
İstiklal Caddesi'nde başına 250 kiloluk cam düşmüştü…

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, ameliyatların ardından Turhan okuluna kavuşurken ailesi de sorumlular hakkında iki ayrı dava açtı. Daha sonra iki dava dosyası birleştirildi. 8 yıldır süren davanın önceki gün görülen 26'ncı duruşmasında karar çıktı. Davanın bittiğini kararında açıklayan mahkeme, asıl davada Ece Turhan için 910 bin maddi, 100 bin manevi; baba için bin lira maddi 50 bin lira manevi; anne için 50 bin lira manevi ve teyze için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca birleşen ikinci davayla ilgili yine davalıların 1 milyon 111 bin 704 lira 14 kuruş ödemesine karar verdi.

Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayı kazanmış oldu. Ece Turhan ve ailesi, toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminata hak kazandı. Davalıların kararı temyiz etmesi bekleniyor.

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