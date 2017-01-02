İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin En Net Görüntüsü



İstanbul Ortaköy’de, yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen teröriste ait yeni görüntüler ortaya çıktıİstanbul Beşiktaş Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi ise yaralanmıştı. Ölenlerin 25'i yabancı uyrukluydu.Reina'daki hain terör saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlenmişti. Olay anında kargaşadan yararlanan terörist olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.Saldırganın İstanbul Laleli’de bir döviz bürosunda kameralara yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor.İşte o kanlı saldırıyı gerçekleştiren hain teröristin en net görüntüsü. Görüntülerde teröristin yüzü rahatlıkla seçilebiliyor.