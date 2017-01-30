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30 Ocak 2017 Pazartesi 14:54

İstanbul’da Ünlü Restoranda Silahlı Saldırı!

İstanbul'da Ünlü Restoranda Silahlı Saldırı!
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İstanbul’da Ünlü Restoranda Silahlı Saldırı!
İstanbul Beykoz'daki Anadolu Hisarı'nda bulunan Big Chefs Restaurant'da silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AKP eski meclis üyesi Lale Çulban Enç'in mülk sahibi olduğu Big Chefs Restaurant'ta, 12 yıl önce babasını öldüren şahsı görünce silahına sarılan kişi dehşet saçtı.


Edinilen bilgiye göre, 12 yıl önce babasını öldürdüğü iddia edilen şahsı restoranda gören saldırgan, silahını çıkararak ateş etti. Hedeflediği kişiyi ağır şekilde yaralayan saldırgan olaydan sonra teslim oldu. Olay sırasında restoranda bulunan bazı müşterilerin de yaralandığı ifade edildi. Yaralanan kişiler hastanelere kaldırılırken, vurulan kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.


 
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