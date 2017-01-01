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01 Ocak 2017 Pazar 06:47

İSTANBUL’DA TERÖR SALDIRISI... 39 ÖLÜ, 69 YARALI

İSTANBUL'DA TERÖR SALDIRISI... 39 ÖLÜ, 69 YARALI
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GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI… 39 KİŞİ ÖLDÜ, 69 KİŞİ YARALANDI

 İstanbul’da Ortaköy'de bu sabah 01.15 sıralarında bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında 39 kişi öldü, 69 kişi yaralandı.

Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla ateş açtı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz" dedi.

Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Süleyman Soylu, "Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz" diye konuştu.

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun."

Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Akdağ, Vali Şahin, Emniyet Müdürü Çalışkan ile önce olay yerine gideceklerini, daha sonra da hastanelerde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

“YAYIN YASAĞI”

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.



 
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