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18 Temmuz 2017 Salı 09:41

İstanbul’da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İstanbul'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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ŞİDDETLİ YAĞIŞ SİLİVRİ, BÜYÜKÇEKMECE, BAŞAKŞEHİR, ÜSKÜDAR, ŞİŞLİ, FATİH VE BAKIRKÖY BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLDU

METEOROLOJİK VERİLERE GÖRE METREKAREYE 65 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri alarma geçerken İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İSTAÇ ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber rüzgarın saatteki hızı 70-80 kilometreye kadar çıktı.

Yağış Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih ve Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.

Şehir merkezlerinde etkisini hafifleten yağış Karadeniz kıyısında görülüyor.

HAFİF METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Yağış nedeniyle trafikle aksamalar meydana gelirken, bazı metro seferler geçici olarak durduruldu. Sabah saat 10.00'dan itibaren M1 Hafif Metro Hattı'nda Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Seferler Otogar-Kirazlı/Bakırköy-Atatürk Havalimanı arasında gerçekleştiriliyor.

T1 ve T3 hatlarının tamamında sefer yapılamıyor. Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı çıkışı yolcu alımına kapatılırken, diğer girişlerden yolcular istasyona alınıyor.

T4, M3, M2, Füniküler, Maçka teleferik hatlarında herhangi bir sefer aksaması yaşanmazken, Eyüp-Pierloti teleferik hattında sefer durduruldu.

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