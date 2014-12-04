Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İstanbul'da İnanılmaz Çatışma!

Fatih'te seyir halinde olan otomobile tabancayla ateş açıldı. Otomobildekilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'da İnanılmaz Çatışma!

Fatih'te seyir halinde olan otomobile tabancayla ateş açıldı. Otomobildekilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

04 Aralık 2014 Perşembe 11:24
İstanbul'da İnanılmaz Çatışma!
banner238

 Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında seyir halinde olan Kürşadi Yılmaz Akkılıç yönetimindeki otomobile daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Otomobilde bulunanların karşılık vermesiyle caddede çatışma yaşandı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken yaşanan çatışmada otomobilde bulunan sürücü Kürşadi Yılmaz Akkılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan Ege Enes Kılıç, İsmet Cinaykın ve Eyüp Topuz ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

 İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildekilere kurşun yağdıran ismi açıklanmayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde delil aradı. Otomobilin ön bölümünde çok sayıda kurşun deliğinin olduğu dikkati çekti.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çatışmada hayatını kaybeden Kürşadi Yılmaz Akkılıç'ın cenazesi
Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Son Güncelleme: 04.12.2014 11:31
Anahtar Kelimeler:
Istanbulda çatışma Kıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim