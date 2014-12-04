İstanbul'da İnanılmaz Çatışma!

Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında seyir halinde olan Kürşadi Yılmaz Akkılıç yönetimindeki otomobile daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Otomobilde bulunanların karşılık vermesiyle caddede çatışma yaşandı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken yaşanan çatışmada otomobilde bulunan sürücü Kürşadi Yılmaz Akkılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan Ege Enes Kılıç, İsmet Cinaykın ve Eyüp Topuz ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobildekilere kurşun yağdıran ismi açıklanmayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde delil aradı. Otomobilin ön bölümünde çok sayıda kurşun deliğinin olduğu dikkati çekti.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çatışmada hayatını kaybeden Kürşadi Yılmaz Akkılıç'ın cenazesi

Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.