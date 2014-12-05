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İstanbul'da İki Yeni Devlet Kurdular!

Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak Demokratik ve Anayasal Songhrati Thaumaturgy Cumhuriyeti ile Lemurya isimli devletin fahri konsolosları olduğunu söyleyen iki kişi, yakalanıp ceza aldı. İstanbul'da adres göstererek hayali devlet kuran kişiler, Türkiye'ye diplomatik nota da verdi.

İstanbul'da İki Yeni Devlet Kurdular!

Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak Demokratik ve Anayasal Songhrati Thaumaturgy Cumhuriyeti ile Lemurya isimli devletin fahri konsolosları olduğunu söyleyen iki kişi, yakalanıp ceza aldı. İstanbul'da adres göstererek hayali devlet kuran kişiler, Türkiye'ye diplomatik nota da verdi.

05 Aralık 2014 Cuma 10:01
İstanbul'da İki Yeni Devlet Kurdular!
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 Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre, İstanbul'da 4 kafadar, hayali devletler kurarak, diplomatik dokunulmazlık kazanmaya çalıştı.

Habere göre; 4 kafadar, Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak Demokratik ve Anayasal Songhrati Thaumaturgy Cumhuriyeti isimli bir devletin fahri konsolosları olduğunu söyledi ve Türkiye’de bu devletin temsilciliğini açmak istedi.


Güney Asya’da olduğunu iddia ettikleri ve takımadalardan oluştuğunu söyledikleri devlet adına ticaret, ekonomi ve kültür ofisi açmak istediklerini ifade eden kafadarlardan Ahmet Çatalkaya, temsilcisi olduğu devletin 2003 yılında Malezya’dan bağımsızlığını kazandığını ve kendisinin de devletin İstanbul’daki fahri konsolosu olduğunu iddia etti.

1996 yılına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak çalıştığını öne süren Çatalkaya, söz konusu ülke adına ofis açmak için Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’yla da temas kurduklarını öne sürdü.

Sahte diplomatın bir diğer iddiası ise, temsilcilik talep edilen belgede ismi ve imzası bulunan Songhrati Thaumaturgy Cumhuriyeti isimli devletin hükümet başkanı Keith Mackenzie Mcocsci’nin esasen Türk vatandaşı olduğu ve Ankara’da bulunduğuydu.

OLMAYAN ÜLKENİN DİPLOMATI

Temsilcilik için resmi başvurunun yapılmasının ardından Dışişleri’ni arayan Ahmet Çatalkaya, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanı’nı bilgilendirdiklerini ve Genelkurmay’ın gerekli istihbarat çalışmasını yaparak olumlu görüş verdiğini de öne sürdü.

Belgeleri inceleyen Dışişleri yetkilileri, yaptıkları inceleme sırasında şok gerçekle karşılaştı. Yeryüzünde Songhrati Thaumaturgy Cumhuriyeti diye bir ülke yoktu ve hiç olmamıştı.

Dışişleri çalışanları, belgedeki yazışma adresinin İspanya’ya, telefon ve faks numaralarının Almanya ve İngiltere’ye ait olduğunu, belgede verilen internet sitesinin ise böyle bir ülkeyle hiç ilgisinin bulunmadığını gördüler. Temsilcilik için gösterilen adresin ise İstanbul’da bir turizm şirketine ait olduğu ortaya çıktı.

PİŞKİNLİĞİN DE ÖTESİ

Bu tespitler üzerine 4 kafadar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edildi. Başsavcılık diğer üç kişiyi serbest bırakırken, Çatalkaya hakkında soruşturma başlattı.

Sahte diplomatın vukuatları bununla da sınırlı değil. Ahmet Çatalkaya’nın 2011 yılında da “Yeni Lemurya Cumhuriyeti” adında, olmayan bir devlete ait sahte pasaportla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çatalkaya, suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek, adı geçen devletin Irak Büyükelçiliği’ne atandığını gösteren belgeler de sundu.

VİYANA SÖZLEŞMESİ’NE ATIF

Çatalkaya, savunmasında, Viyana Sözleşmesi gereği diplomatik dokunulmazlığının sağlanması hususunda Yeni Lemurya Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye nota verdiğini iddia etti.

Mahkemenin talebi üzerine Dışişleri’nden gelen yanıtta, “Adı geçen ülke uluslararası sistemde ve tarafımızca tanınan gerçek bir ülke değil” dendi.

Çatalkaya, İstanbul’da yargılandığı bu davada “resmi evrakta sahtecilik” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme: 05.12.2014 10:20
Anahtar Kelimeler:
İstanbulda İki Yeni Devlet KurdularKıbrıs Man
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