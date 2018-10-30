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İstanbul Havalimanı\'nda Sefer Hazırlıkları

YARIN,

İstanbul Havalimanı\'nda Sefer Hazırlıkları

YARIN,

30 Ekim 2018 Salı 14:41
İstanbul Havalimanı\'nda Sefer Hazırlıkları

YARIN, "TK 978" KODUYLA SAAT 17.30’DA İSTANBUL HAVALİMANI\'NDAN KALKACAK THY\'NİN TARİFELİ UÇAĞI, KKTC’DEKİ ERCAN  HAVALİMANI\'NA HAREKET EDECEK

 

 

İstanbul, 30 Ekim 18 (.): İlk fazı dün açılan İstanbul Havalimanı\'nda, yarın başlayacak tarifeli seferler için hazırlıklar ile terminallerdeki temizlik çalışmaları sürüyor.

 

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla açılan İstanbul Havalimanı\'nda sabahtan itibaren hazırlıklar başladı.

 

Yarın, "TK 978" koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı\'ndan kalkacak THY\'nin tarifeli uçağı, KKTC’deki Ercan  Havalimanı\'na hareket edecek.

 

Türk Hava Yolları\'nın (THY) daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre, yarın saat 11.10’da, "TK 2124” kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) hareket edecek. Böylece yolcular yarın sabahtan itibaren İstanbul Havalimanı\'na gelerek, bilet işlemlerinin ardından seyahatlerini gerçekleştirecek.

 

KONTUARDA BİLET HAZIRLIKLARI

 

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı terminallerinde uçuş için gerekli hazırlıklar bugün de sürüyor.

 

Dünkü açılış nedeniyle terminalde kurulan platformlar, malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, temizlik çalışmaları da devam ediyor.

 

Sabah saatlerinden itibaren kontuarlara gelen THY personelinin bilet işlemleri için ön hazırlık yaptığı görüldü. Kapılarda ve terminalin çeşitli alanlarında görevli güvenlikçiler, nöbet yerlerine gelerek, hazır bulundu.

(AA/HUR/YIL)

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