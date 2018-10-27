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İstanbul\'da Suriye Konulu Dörtlü Zirve Başladı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ZİRVEYE, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL KATILIYOR

İstanbul\'da Suriye Konulu Dörtlü Zirve Başladı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ZİRVEYE, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL KATILIYOR

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:32
İstanbul\'da Suriye Konulu Dörtlü Zirve Başladı
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ZİRVEYE, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL KATILIYOR

DÖRTLÜ ZİRVEDE SOÇİ MUTABAKATININ ARDINDAN İDLİB\'DEKİ DURUM BAŞTA OLMAK ÜZERE, SAHADAKİ GENEL GELİŞMELER VE SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİ ELE ALINACAK

İstanbul, 27 Ekim 18 : Soçi mutabakatının ardından İdlib\'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alınacağı Suriye konulu dörtlü zirve başladı.

Vahdettin Köşkü\'ndeki dörtlü zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapıyor.

Dörtlü zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor.

Zirvede, Türkiye\'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya\'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa\'dan özel danışman ve temsilciler yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre\'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya gelecek.

Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib\'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

Sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib\'deki durum ve Astana ile Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci, zirvenin ana gündemini oluşturuyor.

Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılmasının hedeflendiği zirvenin sonunda dört ülkenin liderlerinin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

(AA/SEL)
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