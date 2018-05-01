İstanbul\'da 1 Mayıs Kutlamaları Yapılıyor





İstanbul, 1 Mayıs 18 (.): DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı\'nda başladı.Katılımcıların kutlamaların yapıldığı alana girişi, saat 13.30 itibarıyla tamamlandı. Miting alanının dolması nedeniyle geride kalan bazı kortejlerin alana girmesinde zorluklar yaşandı.Kurulan platformun yanındaki bölümde, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci ve Ali Şeker ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı tiyatro oyuncuları, sanatçılar birlikte yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da etkinliğe katıldı.Yoğunluk nedeniyle yarım saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977\'de Taksim Meydanı\'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler ve marşlar seslendirildi.Öte yandan, miting alanında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve sendika üyelerince "Baskıya, savaşa, sömürüye hayır", "Herkese adalet, herkese iş, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın direniş", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkartlar açıldı.Kutlama alanında CHP, HDP, DSP, ÖDP, Emek Partisi ve TKP\'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler ile İstanbul Mali Müşavirler Odası, Halkevleri, Kadın Meclisleri Grubu, Türkiye Yazarlar Sendikası, Oyuncular Sendikası, Birleşik Haziran Hareketi\'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odası temsilcileri de yer alıyor.(AA/HÖ)