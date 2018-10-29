banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
219.462
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1243
EURO
6.3486
77 kök Hintkeneviri ele geçirildi
77 KÖK HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Kozmetik ve gıda hırsızları yakalandı
Kozmetik ve gıda hırsızları yakalandı
İçki çalarken yakalandılar
İçki çalarken yakalandılar
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı

İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:00
İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.

Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.

Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı.

Törendeki konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolcaya da çevrilecek.

Son Güncelleme: 29.10.2018 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesi
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesi
Türkiye'den Yunanistan'a Kınama
Türkiye'den Yunanistan'a Kınama
İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor
İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor
Kalp hastalarına “rüzgar“ uyarısı
Kalp hastalarına “rüzgar“ uyarısı
İnme tedavisi için ilk 4,5 saat kritik önem taşıyor
İnme tedavisi için ilk 4,5 saat kritik önem taşıyor
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor
İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Akar: “Bölgemizde hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecek”
Akar: “Bölgemizde hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecek”
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim