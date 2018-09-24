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İstanbul Yeni Havalimanı'nın “Uçuş Testleri“ Tamamlandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak ILS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını bildirdi. 

İstanbul Yeni Havalimanı'nın “Uçuş Testleri“ Tamamlandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak ILS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını bildirdi. 

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:36
İstanbul Yeni Havalimanı'nın “Uçuş Testleri“ Tamamlandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak ILS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını bildirdi. 

Turhan, AA muhabirine, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacağını, söz konusu havalimanında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. 

Havalimanının dört fazda tamamlanacağını anımsatan Turhan, Faz 1'de, yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir ana hava trafik kontrol kulesi, kuzey-güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3,75 kilometrelik ve 4,1 kilometrelik 2 pist, 114'ü ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplam 347 uçaklık park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleriyle 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunduğunu aktardı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 1. fazında açılacak bütün pistlere kurulan 4 ILS sisteminin, laboratuvar imkanlarına sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait uçuş kontrol uçağıyla yapılan testlerinin tamamlandığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda uçakların güvenli yaklaşma ve iniş yapmasına imkan sağlayan Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 'CAT III' kategorisinde hizmet verecek. Yatay ve düşey olarak uçaklara kılavuzluk yaparak piste otomatik olarak inmelerini sağlayan ILS sistemi, görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda güvenliğin yanı sıra konforlu bir yaklaşma ve iniş yapmaya olanak sağlıyor."

Söz konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda havada sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı sağlanacağına işaret eden Turhan, havalimanının DHMİ sorumluluğundaki tüm seyrüsefer yardımcı, radar ve haberleşme sistemlerinin de hizmete hazır durumda olduğunu kaydetti.
 

Son Güncelleme: 24.09.2018 15:56
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