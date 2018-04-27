İstanbul'un yeni havalimanı dünya'nın gözdesi olacak...

İstanbul Yeni Havalimanı`ndaki büyük değişim NOTAM`la resmen duyuruldu

29 Ekim`de ilk etabı açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Yeni Havalimanı`na taşınması operasyonu ve IATA(Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kodunun kullanımı tüm dünyaya resmen duyuruldu.





Atatürk Havalimanı 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel tarifeli uçuş trafiğine kapanıyor. Dünyanın yeni havacılık merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaatının yüzde 85'i tamamlanırken yeni havalimanı ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Yayınlanan bir NOTAM ile ilk kez resmen havada değişimin tüm dünyaya duyurusu yapılarak havacılar bilgilendirildi.



OPERASYONUN SAATLERİ VER TARİHLERİ VERİLDİ



Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, yayınlanan NOTAM ile taşınma operasyonu ve İstanbul Yeni Havalimanı ile Atatürk Havalimanı hakkında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 'IATA' İşaretleyiçi Kodlarıya ilgili bilgilendirme notu paylaşıldı. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi.



YENİ KODLAR SAAT 03:00'TE KULLANIMA BAŞLANACAK



NOTAM'daki bilgilendirmelere göre operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 00:00 UTC(Türkiye saati ile 03:00) zamanı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlanğıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı slotu(havayolu şirketlerine tahsis edilen izin) planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29-30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) 'IST' IATA kodu kullanılacağı ve seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edileceği ifade edildi.



31 Ekim 2018 saat 00:00 UTC itibariyle Atatürk Havalimanı (LTBA) seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacağu duyuruldu.Tüm çalışma ve koordinasyonların bu programa göre gerçekleştirileceği belirtildi.



DAKİKA DAKİKA TAŞINMA PLANI DA KURULUŞLARLA PAYLAŞILDI



Bu arada taşınma süreciyle ilgili detaylar da DHMİ tarafından tüm kuruluşlarla paylaşıldı. O detaylar şöyle;



1. Öncelikle üssü (base havalimanı) Atatürk Havalimanı olmayan havayolu kuruluşlarının ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarının durdurularak İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması, (30 Ekim 2018 saat 03.00L-31 Ekim 23.59L arası)2. THY dışındaki üssü (base havalimanı) Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşlarının ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının operasyonlarının durdurularak İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması, (30 Ekim 2018 saat 19.00L-31 Ekim 2018 saat 18.59L arası)3. THY ve TGS'nin de taşınması amacıyla 12 saatlik bir periyotta Atatürk Havalimanında tüm operasyonların durdurulması, İstanbul Yeni Havalimanından da operasyon gerçekleştirilmemesi, (31 Ekim 2018 saat 02.00L-13.59L arası)4. İstanbul Yeni Havalimanının taşınma süresi boyunca tüm üs kullanıcılarının intikal seferlerine yukarıda belirtilen müşterek hava sahası kapasitesi dahilinde açık olması, 25 Ekim 2018 tarihi öncesinde İstanbul Yeni Havalimanına deneme uçuşları haricinde herhangi bir uçuş düzenlenmemesi,5. Atatürk Havalimanında taşınma süresi boyunca bakım/onarım, üs taşıyıcıların müstakil kargo, Genel Havacılık, Hava Taksi, İş Uçuşları ve otoritenin uygun göreceği diğer uçuşların, belirlenmiş kapasite kriterleri çerçevesinde mümkün olduğunca gerçekleştirilmelerine imkan sağlanması, değerlendirmelerde taşınma sürecine etkisinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması,6. 12 saat sonunda THY'nin ve TGS'nin İstanbul Yeni Havalimanında operasyonlarına başlaması, (31 Ekim 2018 saat 14.00L'den itibaren)7. THY'nin ve TGS'nin operasyonlarına başlamasının 5 saat ardından THY dışındaki üssü (base havalimanı) Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşlarının ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluşlarının İstanbul Yeni Havalimanında operasyonlarına başlaması, (31 Ekim 2018 saat 19.00L'den itibaren)8. Bu safhaların ardından da tüm havayolu kuruluşlarının operasyonlarına başlayarak İstanbul Yeni Havalimanının tam olarak faaliyete geçmesi (01 Kasım 2018 saat 00.01'den itibaren) planlanmaktadır. Konuya ilişkin olarak hava sahası kullanıcılarına gerekli yayınlar (NOTAM vb.) yeterli süre öncesinde yapılacaktır.01 Kasım 2018 tarihinden itibaren 2 (iki) hafta boyunca daha önce bildirildiği üzere saatlik kapasite 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 uçuş olacağından, Kış 2018/9 Tarife Dönemi tarife planlama çalışmaları bu tarih ve kapasite değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.