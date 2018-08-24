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İstanbul'un 'Torbacı Nene''si kıskıvrak yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda narkotimlerinin peşinde olduğu “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan 57 yaşındaki “Nene” lakaplı torbacı kadın, operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul'un 'Torbacı Nene''si kıskıvrak yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda narkotimlerinin peşinde olduğu “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan 57 yaşındaki “Nene” lakaplı torbacı kadın, operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

24 Ağustos 2018 Cuma 18:36
İstanbul'un 'Torbacı Nene''si kıskıvrak yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda narkotimlerinin peşinde olduğu “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve cezaevi firarisi olan 57 yaşındaki “Nene” lakaplı torbacı kadın, operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığının yeni dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığı ve narkotimlerin 81 ile yaygınlaştırılması projesi kapsamında 800 narkotik polisi, sahadaki uzman polisler tarafından 2 hafta süreyle eğitilmelerinin ardından göreve başladı.

Operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra sokak sokak uyuşturucuyla da mücadele edecek olan timlerin görünürlüğü artırılarak bu sayede suç oranları azaltılması hedeflendi. Bu kapsamda İstanbul lNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sahada devam eden faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan ve göreve yeni başlayan narkotimleri, büro amirinin “brifing” vermesinin ardından harekete geçti.

“TORBACI NENE” LAKAPLI ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Beyoğlu'nda “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan ve “cezaevi firarisi” olduğu öğrenilen “Torbacı Nene” lakaplı M.K.'nin (57) peşinde olan narkotimleri, İstiklal Mahallesi'nde olduğu ihbarını aldı. Fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan tim, dün saat 17.00 sıralarında Sahaf Mezarlığı Sokak'taki adrese geldi. Polis ile şüpheli kadın arasında kısa süreli kovalamaca da yaşandı. Duvar önünde durdurularak kıskıvrak yakalanan M.K.'nın üst araması yapıldı. Yapılan aramada kadının eteğinin iç cebinde, bez parçasına sarılmış satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere timler tarafından el konulurken, M.K. ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Torbacı kadının yanındaki kızı ve kardeşinin de üst aramaları yapılarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Kadınların yapılan sorgularında da “uyuşturucu madde ticareti” yapmak suçlarından emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI, HER TAŞIN ALTI ARANDI

Gözaltı işleminin ardından tim, koçbaşıyla kadının yaşadığı evin kapısını kırdı. İçeriye baskın yapan tim, evde geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Dairenin adeta altını üstüne getiren tim, yoğurt kaplarından kovanın içindeki sulara kadar aranmadık yer bırakmadı. Eve ait depoya da giren polis, valizleri tek tek aradı. Dışarıda ise duvarların aralarına bakan tim, çöplerin de içini tek tek aradı. Yapılan aramalarda her taşın altına bakan tim, tahtaların altına gizlenmiş hassas terazi ve şeffaf kilitli poşetler ele geçirdi. Sokaktaki yabancı uyruklu bir şahsıda durduran polis, pasaportu olmayan kişiyi üst aramasını yaptıktan sonra kelepçeledi.

Operasyonun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan “Nene” lakaplı torbacı kadın, polis ekipleri tarafından büroya götürüldü. Polis, ele geçirilen maddelerin yanı sıra uyuşturucu maddeticaretinden elde edilen çok miktarda paraya, cep telefonuna ve kırmızı reçete ile satılan tabletlere de el koydu.

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