banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92685
ALTIN
268.211
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.9171
EURO
7.9740
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA KAZA YAPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
banner282

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:49
İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında 'kiracı' nedeniyle tartışma açıktı. Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADILAR

Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalalayıp rast gelen ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.

Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayan karışan bir çoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar
Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar
Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ı kabul etti 
Ezip geçti, farkına bile varmadı çevredekiler seslenince durdu
Ezip geçti, farkına bile varmadı çevredekiler seslenince durdu
Enzo Roco sevgilisi Leticia Riberio'nun İstanbul'daki ilk paylaşımları
Enzo Roco sevgilisi Leticia Riberio'nun İstanbul'daki ilk paylaşımları
Benzin ve motorine zam pompadan döndü
Benzin ve motorine zam pompadan döndü
ABD firmalarına reklam verme' kampanyasına dev destek.
ABD firmalarına reklam verme' kampanyasına dev destek.
Samatya sahilinde ceset bulundu
Samatya sahilinde ceset bulundu
Ankara'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar
Ankara'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar
TSK Münbiç'te 29. devriye görevini gerçekleştirdi
TSK Münbiç'te 29. devriye görevini gerçekleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim