banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
Sucuoğlu hükümetin kararlarının “acemiler mangası” olduklarını gösterdiğini savundu
SUCUOĞLU: ''ACEMİLER MANGASI''
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
1490 kg kaçak et
1490 KG KAÇAK ET
Sahte pasaportla yakalandı
SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI
banner282

İstanbul merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensubu olduğu iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensubu olduğu iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
İstanbul merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensubu olduğu iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbari çalışmalar neticesinde, örgütün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına tüm eylemleri organize ettiği belirtilen terör örgütü mensuplarının İstanbul'da olduğunu saptayan ekipler, şüphelilerin terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü bahanesiyle kentin belirli noktalarında eylem yapabileceğini belirledi.

Bu çerçevede tespit edilen 25 şüpheliden 20'si, 8-15 Ağustos arasında İstanbul'un 9 ilçesi ile İzmir'de 25 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Örgüt içinde sözde "kadrolu" olduğu belirtilen bazı şüphelilerin, örgütün kırsal alanına eleman kazandırmak için çalıştığı ve kentte faaliyette bulunan terör örgütü yandaşlarına para ve malzeme temin ettiği aktarıldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz
Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı
Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı
AKP Kongresi’ni ABD de izledi
AKP Kongresi’ni ABD de izledi
Ahu Yağtu, Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor
Ahu Yağtu, Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor
ABD, AOÇ’taki elçilik inşaatını hızlandırdı
ABD, AOÇ’taki elçilik inşaatını hızlandırdı
AKP kongresinin en çok merak edilen ismi
AKP kongresinin en çok merak edilen ismi
Gökten turist yağıyor...
Gökten turist yağıyor...
Kronik Hastalığı Olanlar, Bayramda Porsiyon Kontrolüne Dikkat
Kronik Hastalığı Olanlar, Bayramda Porsiyon Kontrolüne Dikkat
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'da feci trafik kazası 1 ölü 1 yaralı!
Manisa'da feci trafik kazası 1 ölü 1 yaralı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim