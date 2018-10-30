İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı sefer yarın KKTC’ye yapılacak

Dün görkemli bir törenle hizmete açılan İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer, yarın KKTC’ye yapılacak.

Türkiye saati ile 17:30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak TK978 sefer sayılı uçak, KKTC saati ile 18:00’de Ercan Havalimanı’na iniş yapacak.

Aynı uçak, TK979 sayılı seferle 1 Kasım sabahı 05:30’da İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere Ercan’dan ayrılacak.

Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı İstanbul Havalimanı’nından Aralık sonuna kadar sadece KKTC ve Azerbaycan’a yurtdışı tarifeli seferler yapılacak. Ocak ayından itibaren diğer noktalara da seferler başlayacak.

250’SI DIŞ HATLAR OLMAK ÜZERE 300’DEN FAZLA UÇUŞ NOKTASI OLACAK

Dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.