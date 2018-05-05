Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Aldağ 1 kilodan mahkum edildi
ALDAĞ 1 KİLODAN MAHKUM EDİLDİ
Çalınan malzeme miktarı 20 Bin TL’yi buldu
ÇALINAN MALZEME MİKTARI 20 BİN...
banner256
Flaş Haber
5 kişi tutuklandı
Kapat

İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği

-Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan bir uçağın pilotu, iniş güzergahında yasak olmasına uçurulan bir drone tespit etti.

İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği

-Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan bir uçağın pilotu, iniş güzergahında yasak olmasına uçurulan bir drone tespit etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:14
İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği

İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği

-Ses Kaydı



-Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan bir uçağın pilotu, iniş güzergahında yasak olmasına uçurulan bir drone tespit etti. Pilot, uçaklar için ciddi tehdit oluşturan drone’u kule görevlilerine bildirdi. İstanbul hava sahasında özellikle uçakların iniş ve kalkış güzergahında uçurulması yasak olmasına rağmen bilinçsizce yasağı ihlal ederek drone uçuranlara bir yenisi daha eklendi. Bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, uçuş güzergahı üzerinde drone tespit etti. Pilot, iniş güzergahındaki drone'u kuleye bildirdi Pilot bunun üzerinde, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleriyle iletişime geçerek uçaklar için tehdit unsuru oluşturan drone bildirdi. Atatürk Havalimanı’na Ataköy-Florya istikametini kullanarak piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü bilgisini kule görevlileriyle paylaştı. Pilotun verdiği rapor doğrultusunda Hava Trafik Kontrolörü de Atatürk Havalimanı’na iniş için hazırlanan uçakları konu hakkında uyardı. Kule görevlileri pilotlara drone'un görüldüğü konum bilgisini aktardı. Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı. Öte yandan uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone’un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı. (FY- MB-

11.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulHavaSahasıDroneHareketliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Yılmaz bombası!
Burak Yılmaz bombası!
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
İçinde 43 yolcu vardı... Faciadan dönüldü...
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
Arda Turan çılgına döndü! Ağır ceza yolda!
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...
PFDK Beşiktaş için kararını açıkladı...
Türkiye’de Seçim İttifakı İçin Yarın Son Gün!
Türkiye’de Seçim İttifakı İçin Yarın Son Gün!
"Abdullah Gül hala oyunun içinde"
"Abdullah Gül hala oyunun içinde"
İttifakın ismi belli oldu
İttifakın ismi belli oldu
Türkiye'de satılacak başka bir şey kalmadı...
Türkiye'de satılacak başka bir şey kalmadı...
Hükümetten vergi müjdeleri...
Hükümetten vergi müjdeleri...
Bozdağ'dan Kudüs mesajı
Bozdağ'dan Kudüs mesajı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim