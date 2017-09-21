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21 Eylül 2017 Perşembe 19:33

İSTANBUL'DAN KIBRISA GELECEK OLAN ÖZEL JET DÜŞTÜ

Özel bir holdinge ait Cessna 650 Citation 7 tipi özel bir jet uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken düştü. Kazada uçakta bulunan biri yolcu dört kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DAN KIBRISA GELECEK OLAN ÖZEL JET DÜŞTÜ
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 İSTANBUL'DAN KIBRISA GELECEK OLAN ÖZEL JET DÜŞTÜ 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir holdinge ait özel bir jet uçağı iniş esnasında düştü.



Kıbrıs'a gitmek için İstanbul'dan havalanan uçak, arıza sinyali alınca geri dönmeye çalıştı. Uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı esnada lastiği patladı ve sürüklenmeye başladı.



Kazada ilk gelen bilgilere göre, uçakta bulunan 2 pilot, 1 hostes, 1 yolcu toplam 4 kişinin yaralandı. 

MÜRETTEBATIN İSMİ BELLİ OLDU

Uçağın mürettabatının isimleri belli oldu. Kaptan Muzaffer Kütük, Metin Turan, hostes Duygu Doğançay ve Mehmet Şahin Fener isimli yolcu uçakta bulunuyordu.

Alev alan uçağı havalimanı itfaiyesi müdahale ederek söndürdü.

KAYNAK : MİLLİYET 

SON DAKİKA GELİŞMESİ 

JET PİLOTUNUN ÖLDÜĞÜ HABERİNE YALANLAMA

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jetin pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Emniyet kaynakları jetin pilotunun öldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Emniyet kaynakları, Atatürk Havalimanı’nda düşen özel jetin pilotunun öldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Düşen jette 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisine devam edildiği kaydedildi.



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