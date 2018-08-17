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İstanbul'daki hafriyat kamyonlarına sıkı takip

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat kamyonlarının denetim ve kontrolü için geliştirdiği araç takip sistemiyle entegre olan 100 tablet, kolluk kuvvetlerine dağıtıldı.

İstanbul'daki hafriyat kamyonlarına sıkı takip

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat kamyonlarının denetim ve kontrolü için geliştirdiği araç takip sistemiyle entegre olan 100 tablet, kolluk kuvvetlerine dağıtıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:59
İstanbul'daki hafriyat kamyonlarına sıkı takip

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat kamyonlarının denetim ve kontrolü için geliştirdiği araç takip sistemiyle entegre olan 100 tablet, kolluk kuvvetlerine dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 8 bin 480 hafriyat kamyonuna araç takip sistemi kuruldu. Belediyenin hafriyat kamyonlarının denetim ve kontrolü için geliştirdiği araç takip sistemiyle kolluk kuvvetleri hafriyat kamyonlarını anlık takip edebilecek.

Sistemin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, kurallara uymayan kamyon şoförlerine ve sahiplerine yüklü miktarlarda cezai işlem uygulandığını söyledi.

Bir tarafta oluşan "olumsuz hafriyat kamyonu algısı"nın bu işi yapanların büyük çoğunluğunu kapsamadığını anlatan Şahin, "Çünkü bunlar kamu hizmeti yapıyor. Bunlar, İstanbul'a hizmet ediyor. Ama bu şu, demek değildir: 'İstanbul'a hizmet ediyoruz. O halde hiçbir kurala uymayız, hiçbir şarta tabi değiliz.' Bu doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Hizmeti yapana teşekkür edeceğiz ama kurallara, kaidelere en önce onlar riayet edecek." diye konuştu.

"1 milyon 500 bin liralık ceza"

İnsanların doğru yerde, doğru zamanda, doğru güzergahta ve doğru menzile yönelmiş inşaat faaliyetlerinde bulunması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Böyle olduğu sürece devlet ve millet olarak yanlarında olacağız. Ama kuralların dışına çıktığı andan itibaren yasaların bize vermiş olduğu yetkiyi kullanır ve gerekli her türlü tedbiri alırız. Bu anlamda baktığımızda bu yıl içerisinde, 146 bin 105 hafriyat kamyonunu kontrol etmişiz. Bunlardan 4 bin 904'üne 1 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesmişiz. Yani kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Ama kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojimiz ne kadar gelişirse kontrolümüz de o derece artar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, modern ve entegre bir araç takip sistemi yaptığı için teşekkür eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yazılım ve araç takip sisteminden hem belediyemiz hem kolluk kuvvetlerimiz takip ve denetim noktasında istifade ediyor. Bugün bunu bir adım daha ilerletiyoruz. Yeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık mobil timlerimiz, sahada olan ekiplerimiz, sadece aracı durdurarak kontrol etme değil, aynı zamanda hiç durdurmadan kontrol edebilecek bir imkana kavuşuyorlar. Ellerindeki tabletlerle araçların her türlü hareketini görüyorlar ve ona göre de eğer güzergah ihlali ve döküm sahasında kural ihlali varsa ona göre ceza uygulayabiliyorlar. Bu denetim ve kontrol sağladığı gibi bu işi kurallarına göre hakkıyla yapan kişileri de koruyor."

"8 bin 480 kamyona araç takip sistemi takıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise araç takip sistemi ile hafriyatın alındığı noktadan döküleceği yere kadar takibinin mümkün hale getirildiğini kaydetti.

Uysal, geçen nisan ayında hafriyat işi yapanların araçlarını gerekli sisteme entegre etmeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla takibin bire bir yapılması için kolluk kuvvetlerimize tablet dağıtacağız. Şu ana kadar 8 bin 480 aracımıza araç takip sistemi kurulmuş vaziyette. İstanbul'da araç takip sistemi takılmayan yaklaşık bin 49 kamyonumuz kalmış. Bunlar trafiğe çıkmıyor diye bu işlerle uğraşmıyor. Yani araçlarımızın tamamına araç takip sistemi takılmış vaziyette. Kaydı olmayan, plakasız şekilde bu işleri yapmaya çalışanlar olabilir. Bundan sonra cezai işlemler uygulanacak."

Plakası olmayan, kaydı bulunmayan ve hala kaçak şekilde iş yapanlara da gerekli cezai işlemler uygulanacağını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Bu işi samimi bir şekilde meslek olarak yapan vatandaşlarımızı bugünden sonra jandarmamız kendi bölgesinde polisimiz de kendi bölgesinde tabletten takip edecek. Hafriyat kamyonlarının bu yükü nereden aldığı, hangi istikamette seyretmesi gerektiği ve o esnada nerede olması ve hatta çıkarken hangi güzergahtan geçtiği takip edilecek. Bu tabletleri içerisindeki yazılımlarla birlikte kolluk kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Hafriyat kamyonu sıkıntısı bitti diyebiliriz. Her şeye rağmen kurallara uymayanlar, sisteme girmek istemeyenler olursa kolluk kuvvetlerimiz gereğini yapacak. Valiliğimiz, İBB ve kolluk kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır."

Tabletlerin Amerikan menşeli olmadığını belirten Uysal, "İhtiyaç oldukça daha sonra takviye yapabiliriz. Bu işi kurallarına göre yapalım. Bu işten para kazanmak isteyen ve emek veren insanlarımızı da koruduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tabletler, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu tarafından, hafriyat kamyonlarını takiple görevli İBB zabıtaları, jandarma ve polislere dağıtıldı.

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