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İstanbul'da ünlü kafeye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta iki katlı kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İsabet eden kurşunlar nedeniyle kafenin camları kırıldı. Kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

İstanbul'da ünlü kafeye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta iki katlı kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İsabet eden kurşunlar nedeniyle kafenin camları kırıldı. Kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

10 Ağustos 2018 Cuma 08:48
İstanbul'da ünlü kafeye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta iki katlı kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İsabet eden kurşunlar nedeniyle kafenin camları kırıldı. Kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Bebek'te bulunan nargile kafeye aksam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Lüks bir cip ile olay yerine gelen saldırganlar kafeye rastgele ateş etti. Maddi hasarın meydana geldiği kafede şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Bebek Mahallesi, Bebek Yokuşu Caddesi'nde bulunan bir nargile kafeye saat 23:00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Maddi hasarın meydana geldiği saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 4 kişi oldukları ve olay yerine lüks bir araçla geldikleri iddia edilen zanlılar rast gele kafeye ateş açtı.

ÇEVREDE BULUNAN ARAÇLARA DA KURŞUN İSABET ETTİ

Bulundukları araçtan kafeye ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kafenin camları kırılırken çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

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