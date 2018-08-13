İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarına ek seferler konulmasına ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmasına karar verildi.

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.