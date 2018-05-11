"İstanbul'da kurtlar vadisi operasyonu"

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Haydarpaşa Limanı'nda 3 koyteyner, Ambarlı'da 2 konteyner olmak üzere toplam 5 konteyner kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Gümrük MuhafazaKaçakçılık ve İstihbaratMüdürlüğü ekipleri, 23 Nisan tarihinde Dubai'den Haydarpaşa Limanı'na gelen gemiden indirilen konteynerleri takibe aldı.

Konteynerlerin sahte evrak düzenlenerek çıkartılmak istenmesi üzerine harekete geçen ekipler, önce çay ve tütüne duyarlı dedektör köpek ile konteynerleri kontrol etti. Köpeğin tepki vermesi üzerine x-ray cihazından geçirilen konteynerlerde kaçak sigara olduğu tespit edildi.

Haydarpaşa Limanın'nda açılan 3 konteynerde kaçak sigaralar ele geçirilirken, Ambarlı'da açılan 2 adet konteynerde ise kaçak sigara ile birlikte gümrük işlemleri yapılmaksızın ülkeye sokulmaya çalışılan 18 bin adet örtü ve 500 adet kıyafet bulundu. 5 konteynerde ele geçirilen sigaraların 2 milyon 500 bin adet olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.