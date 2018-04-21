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İstanbul'da kumar baskını!

Silivri, Çatalca ve Sancaktepe'de lüks villalarda kumar oynattıkları ve oynadıkları iddia edilen 215 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul'da kumar baskını!

Silivri, Çatalca ve Sancaktepe'de lüks villalarda kumar oynattıkları ve oynadıkları iddia edilen 215 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:24
İstanbul'da kumar baskını!

İstanbul'da kumar operasyonu

Silivri, Çatalca ve Sancaktepe'de lüks villalarda kumar oynattıkları ve oynadıkları iddia edilen 215 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul'da, lüks villalarda kumar oynattıkları ve oynadıkları öne sürülen 215 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Sancaktepe'de lüks villalarda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi ile istihbarat çalışmasının ardından 3 ilçedeki villalara operasyon düzenlendi.

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Bazı villaların, 1,5 ay önce jandarmanın operasyonuyla kumar oynatıldığı iddiasıyla mühürlendiği, şüphelilerin bu mühürleri söküp yeniden kumar oynattıkları belirlendi. Villalarda yapılan aramalarda, 7 oyun makinesi, oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan 3 televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynattıkları iddia edilen 5 kişi ile kumar oynadıkları öne sürülen 210 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Kumar oynadıkları öne sürülen 210 kişiye yaklaşık 60 bin lira para cezası uygulandığı, kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmek iddiasıyla 5 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulJandarmaKumarBaskın
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