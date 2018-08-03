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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli yakalandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:13
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda radikal çizgideki terör örgütüDEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen 38 kişilik hücreyi tespit etti. Emniyet güçlerince dün gece Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla’da 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ’la bağlantılı tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, yakalanan zanlıların örgüt adına faaliyet yürüttükleri, DEAŞ’ın aktif olduğu Irak ve Suriye gibi çatışmalı Ortadoğu ülkelerine girip çıktıkları ve kentte eylem arayışında oldukları ileri sürüldü. Yakalanan 38 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle MücadeleŞubesine götürüldü. Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.

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