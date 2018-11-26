İstanbul'da Askeri Helikopter düştü…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, bir askeri helikopterin, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra sokağa düşmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

