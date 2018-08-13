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İstanbul Başsavcılığı dolar için harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; "Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Başsavcılığı dolar için harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; "Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:35
İstanbul Başsavcılığı dolar için harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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