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08 Şubat 2017 Çarşamba 19:18

İstanbul'a Tekrar Kar Geliyor

İstanbul'a Tekrar Kar Geliyor
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İstanbul'a Tekrar Kar Geliyor
İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayıp, Cumartesi'den itibaren kar yağışının kendini göstermesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçiyor.

Hava sıcaklığının yarın 6 ila 8 derece arasında, Cuma günü ise 4 ila 6 derece arasında olması öngörülüyor.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Hafta sonu ise sıcaklığın 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre, Cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor. Hava sıcaklığının Pazar günü bir derece daha düşmesi öngörülüyor.


 
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