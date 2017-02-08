İstanbul'a Tekrar Kar Geliyor



İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşmeye başlayıp, Cumartesi'den itibaren kar yağışının kendini göstermesinin beklendiği belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçiyor.Hava sıcaklığının yarın 6 ila 8 derece arasında, Cuma günü ise 4 ila 6 derece arasında olması öngörülüyor.Hafta sonu ise sıcaklığın 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.Tahminlere göre, Cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor. Hava sıcaklığının Pazar günü bir derece daha düşmesi öngörülüyor.