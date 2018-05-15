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İsrail’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

Ankara, 15 Mayıs 18 : İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh\'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail\'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtildi. 

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

Ankara, 15 Mayıs 18 : İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh\'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail\'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtildi. 

15 Mayıs 2018 Salı 14:01
İsrail’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı

Ankara, 15 Mayıs 18 : İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh\'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail\'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtildi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Naeh Bakanlığa çağrıldı ve dün Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770\'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail\'in tutumu protesto edildi.

Naeh\'e, Türkiye\'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem\'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. Naeh\'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması bölgede infiale yol açtı.

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İsrail askerleri, ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770\'in üzerinde Filistinliyi yaraladı. İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

(AA/FG)

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