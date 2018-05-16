Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101167
ALTIN
186.759
DOLAR
4.4993
STERLİN
6.0574
EURO
5.3116
Haspolat’da yangın
HAPOLAT'TA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Girne'de uyuşturucu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
2 şişe içki için yandılar
2 ŞİŞE İÇKİ İÇİN YANDILAR
banner256
Flaş Haber
Lefkoşa'da yangın
Kapat

İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun ülkesine dönmesi istendi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi. 

İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun ülkesine dönmesi istendi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun ülkesine dönmesi istendi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Sfari'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi. 

Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti. 

banner277
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 62 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirdi.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu ülkeleri ramazana yarın giriyor
Ortadoğu ülkeleri ramazana yarın giriyor
Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi...
Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi...
Kız arkadaşını kılıçla öldürdü hakim karşısında hatırlamıyorum dedi!
Kız arkadaşını kılıçla öldürdü hakim karşısında hatırlamıyorum dedi!
Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı
Gözaltına Alınan Pınar Aydınlar Tutuklandı
Üç partiden Gazze için ortak bildiri!
Üç partiden Gazze için ortak bildiri!
İsrail’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
İsrail’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
“Deniz Aslanı-2018 arama kurtarma davet tatbikatı“
“Deniz Aslanı-2018 arama kurtarma davet tatbikatı“
İstanbul'da binlerce kişi toplandı!
İstanbul'da binlerce kişi toplandı!
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı
Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim