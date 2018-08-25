İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’

Bu sezon Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu olan İslam Slimani'den sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazanacak açıklamalar. Türkiye'deki ilk röportajını SÖZCÜ ile yapan Cezayirli forvet, hedefinin ezeli rakip Galatasaray'a çok gol atmak olduğunu söyledi. Sporting Lizbon'da oynarken lakabı 'Ejderha Avcısı'na çıkan Slimani, "Porto’ya çok gol attım. Onların simgesi ejderha. O yüzden bana bu ismi taktılar. Sonrasında benimle her yere gitti o lakap" dedi.

Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti, “Porto’ya çok gol attığım için Portekiz’de adım ‘Ejderha Avcısı’na çıktı. Bu isim benimle her yere geldi. Türkiye’de de Galatasaray’a çok gol atmak istiyorum” dedi

Slimani “Galatasaray'a da çok gol atabilirsem belki lakabım ‘Aslan avcısı’ olur. Umuyorum bunu başarabilirim. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti biliyorum” açıklamasını yaptı. Cezayirli futbolcu, kendisinden bahsetmesi sevmediğini de söylerken “Benim işim gol atmak, ben forvetim. En önemlisi oynadığım takımın kazanması. Benim için attığım gol sayısından daha önemli olan şey budur” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de ki günlerini de yorumlayan Slimani “Gittiğimde ilk 6 hafta çok iyiydim. Afrika Kupası’nda yaşadığım sakatlık 2,5 ay sürdü ve beni çok etkiledi. İngiltere dönemi başarısız olmadı. Oynadığımda yine gollerimi attım. Rakamlarıma, ilk 11 sayısına ve attığım gollere bakılırsa çok net tablo ortaya çıkıyor. Sakatlıktan önce 12 maç oynayıp 9 gol attım. Oynadığım maçlara göre attığım gol oranı çok yüksek” diye konuştu.

Slimani’den sezon sonu için ilginç kutlama sözü:

“Gol sevincim secdeye gitmek. Şampiyon olursak Sultanahmet Camii'nde taraftarlarımızla birlikte şükür namaz kılmak isterim”

Türkiye’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İslam Slimani, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu nasıl kutlayacağını da açıkladı. Cezayirli forvet ” Buradaki hayatı çok sevdim gerçekten. Müslüman bir ülke ve ben de Müslümanım. Gol sevincim secdeye gitmek. Şampiyon olursak da taraftarlarımızla birlikte Sultanahmet Camii'ne gitmek ve orada onlarla birlikte şükür namazı kılmak istiyorum” diye konuştu.

Cezayir’den uzun süre önce ayrıldığını vurgulayan Slimani “Uzun yıllar sonra Müslüman bir ülkede yaşıyorum. Ailemle Müslüman bir ülkede dışarı çıkıyor olmak, helal yemekleri kolayca buluyor olmak benim için çok büyük bir aşama ve çok büyük mutluluk. İstanbul Londra'da ve Cezayir'de trafik buradakinden çok daha kötü. Trafikle ilgili sorunum yok. Türkçe öğrenmek isterim ama gördüğüm kadarıyla çok zor” dedi.

Slimani’nin en büyük amacı Fenerbahçe ile şampiyonluk “Hedefimiz belli. Taraftarımızın beklediği 4. yıldızı bu sene takarak onlara hediye vermek istiyoruz. Kaliteli takımız. Bu kaliteyi doğru işlememiz lazım”

Türkiye Ligi’nin kalitesinin Fenerbahçe’ye seçmesinde etkili olduğunu belirten İslam Slimani, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Cezayirli forvet “Büyük takımların her sene şampiyon olma zorunluluğu var. Bu sezona da bu hedefle başladık ama çok çalışmamız gerekecek. Bir-iki maçla belli olacak değil ama kesinlikle hedefimiz şampiyonluk. Taraftarımızın beklediği 4. Yıldızı bu sene takarak onlara hediye vermek istiyoruz” dedi. Takımla ilgili izlenimlerini de paylaşan Slimani “İyi bir karışım olduğunu düşünüyorum genç ve tecrübeli oyuncular arasında. Çok iyi bir grup var. Mutlaka zamana ihtiyacımız var. Kalitemiz olduğunu net şekilde görüyoruz ama bu kaliteyi doğru işlememiz lazım. Bence kritik nokta bu” diye konuştu.

Taraftara aşık oldum İslam Slimani, Bursa maçında gördüğü Fenerbahçe tribünlerine hayran olduğunu vurguladı. Cezayirli golcü “Stattaki taraftara ve atmosfere gerçekten aşık oldum. Taraftarımız için daha fazlasını vermek istiyorum. Stattaki atmosferi gördüm, havaalanında beni nasıl karşıladıklarını gördüm. Bana burada nasıl sahip çıktıklarını, nasıl desteklediklerini, nasıl arkamda olduklarını, bu kulübü nasıl sevdiklerini gördüm. bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Feghouli ile dostluk baki

Galatasaray forması giyen Cezayir Milli Takımı’ndan arkadaşı Sofiane Feghouli ile iyi bir dostluğu olduğunu belirten Slimani, “Fenerbahçe'ye geldiğim için tebrik etti ama gelmeden önce de sırf transfer için konuşmadık. Biz sürekli konuşuyoruz. Galatasaray’da oynaması dostluğumuzu etkilemez. Herkes kendi takımı için sonuna kadar mücadele edecek. İşimizi biliyoruz” yorumunu yaptı.

Büyük diye Fenerbahçe’yi seçtim

Taraftarın çok şey beklediği Slimani, Fenerbahçe’yi tercih nedenini açıklarken “Transfer döneminde çok teklif geldi. En önemli neden bu kulübün büyüklüğü, taraftarları ve hedefleri. Fenerbahçe'yi duyduğum anda Fenerbahçe'ye odaklandım başka hiçbir şey düşünmedim” diye konuştu.

Bana 2-3 hafta lazım

SÜPER Lig’deki ilk maçını Yeni Malatyaspor’a karşı oynayan ve futbolu ile beğeni toplayan Slimani, özeleştiri yaptı. Zaman isteyen Fenerbahçe’nin golcüsü “2-3 hafta içinde yüzde 100’üme ulaşacağımı düşünüyorum. Adaptasyon sürecinin hızlı şekilde geride kalacağını düşünüyorum” dedi.

Cocu yolu biliyor

Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili düşüncelerini anlatan Slimani, “Onun beni çok istediğini biliyordum. Transferden önce hoca ile konuşmadım ama Comolli ile görüştüm. Fenerbahçe'nin Benfica maçlarını izledim. Sahaya bir fikir koyulduğunu görüyorsunuz. İyi bir hocamız olduğunu, nasıl bir yolda gitmek istediğini görebiliyorsunuz” diye konuştu.