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İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs İçin İstanbul’da Toplanıyor,,,

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'ndan dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs İçin İstanbul’da Toplanıyor,,,

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'ndan dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs İçin İstanbul’da Toplanıyor,,,

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'ndan dünyaya güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor. 


Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi, teşkilata üye ülkelerin, Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında kararlı ve ortak tutum sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor. Söz konusu zirvenin ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.


Zirveye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Ürdün Kralı Abdullah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cebir es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz gibi çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımı öngörülüyor. 


İİT, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıklamış, bu adımı "gayrımeşru" şeklinde nitelendirmişti.


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İİT GEÇEN YIL DA KUDÜS’LE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI


ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devletini ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.


Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.


İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

 


Son Güncelleme: 17.05.2018 21:28
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