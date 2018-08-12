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İşitme Engelliler Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-0 yenen Türkiye, şampiyonluğu elde etti.

İşitme Engelliler Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-0 yenen Türkiye, şampiyonluğu elde etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:57
İşitme Engelliler Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-0 yenen Türkiye, şampiyonluğu elde etti.

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hammnarby IP Stadı'nda oynanan final maçından Türkiye, 4. dakikada Kazım Kılıç, 12. dakikada Ahmet Ergin, 33. dakikada Emrecan Dönmez, 61. dakika Serkan Aydın'ın golleriyle 4-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvanın en iyi oyuncusu ise milli futbolcu Emrecan Dönmez seçildi.

Maçın ardından sahadaki milli futbolcular, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip, büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcular, kupa mutluluğunu tribündeki 500'e yakın gurbetçi taraftarla paylaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, hakemlere plaketleri verildi. Ay-yıldızlı futbolcular, ikincilik madalyasını alan Ukraynalı futbolcuları ve teknik heyeti alkışlayarak teselli etti. Kupayı Uluslararası İşitme Engelliler İsveç Federasyonu Başkanı Björn Reyn'in elinden alan milli futbolcular, sahada şampiyonluk turu attı.

Maçın ardından açıklamada bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Türk milletine böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Erken gelen bir golle maçı kopardıklarını belirten Metin, ''Ukrayna iyi bir takım. Onları önde yaptığımız presle etkisiz hale getirdik. Şampiyonluğu hak ettik. Ekibime, futbolcularıma ve buraya kadar gelip bizi destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu kupayı da onlara armağan ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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