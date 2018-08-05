İşçiler, 3 Metrelik Yılanı Görünce Gözlerine İnanamadı!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce hayatının şokunu yaşadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce şoke oldu.
YILANI HAVAYA SOPAYLA KALDIRDILAR
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü. İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işçiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.