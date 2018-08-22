banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.781
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7951
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

İş arayanlar dikkat!

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik timi için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

İş arayanlar dikkat!

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik timi için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:06
İş arayanlar dikkat!

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik timi için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvuru yapabilecek.

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacak güvenlik timi için İGA Güvenlik A.Ş, Mecidiyeköy ofisinden sonra İstanbul'un Avcılar ilçesinde de irtibat ofisi açtı.

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını koruyacak güvenlik timinde yer almak için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahipolmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru şartlarını tamamlayan adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağrılıyor, mülakatı geçenler ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitim alıyor. Adaylar bu süreçleri başarıyla geçtikten sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihindeki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı'nda işe başlıyor.

İş başı yapan kadın ve erkek güvenlik görevlileri isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsisinden faydalanabiliyor. 3 bin 500 kişiden oluşacak İGA Güvenlik timinin Atatürk Havalimanı'nda çalışanların yaklaşık 2 katı, Esenboğa'da çalışan güvenlik ekibinin ise 6 katı büyüklükte olacağı öngörülüyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurbanlık koyun bagajda böyle taşındı
Kurbanlık koyun bagajda böyle taşındı
Gümüşhane’de kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Gümüşhane’de kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyede…
Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyede…
TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı
TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 15 bin Gazzeliye kurban eti
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 15 bin Gazzeliye kurban eti
Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor
Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor
Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı
Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları
Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları
Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim