KOÇ'UN CENAZESİ TÖRENİN DÜZENLENECEĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TATBİKAT CAMİSİNE GETİRİLDİ

İş adamı Mustafa Koç son yolculuğuna uğurlanıyor. 21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Koç için sabah saatlerinde Nakkaştepe'deki Koç Holding binasında basına kapalı tören düzenlendi.

Törenin ardından Koç'un cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisine getirildi. Koç'un tabutunun üzerinde arapça bazı ayetlerin yazılı olduğu bordo bir bez örtüldüğü görüldü. Törenin düzenleneceği caminin çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Bazı yollar trafiğe kapatılırken camiye girişler polis ekiplerinin araması ve x-ray cihazından geçişle sağlanıyor.

Oldukça üzgün olduğu göze çarpan Ali Koç, Mustafa Koç'un naaşını cenaze aracından musallaya kadar taşıdı. Musalla taşına getirilen naaşın başında yerel kıyafetleriyle Ankaralı efeler nöbet tutuyor.

Mustafa Koç'un tabutunda Fenerbahçe amblemleri göze çarptı. Anadolu yakasında kar yağışı devam etmesine rağmen cami avlusunda erken saatlerden itibaren kalabalık bir insan topluluğu var.

Öğle namazı vaktinde düzenlenecek cenaze töreni için iş, siyaset,spor ve sanat dünyasından tanınmış isimler gelmeye başladı.