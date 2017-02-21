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21 Şubat 2017 Salı 20:02

Irmak Bebeğin Babası Dehşet Saçtı!

Irmak Bebeğin Babası Dehşet Saçtı!
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, komşusu tarafından öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası, karısını ve diğer kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Cihangir Sokak'ta beş katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan ve cinnet getiren Bilal Kupal,10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal ve karısı Suriye Kupal'ı (28) sabah saatlerinde bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Akşama kadar kızının ve karısının cesedinin başında bekleyen yaralı Bilal Kupal, durumunun ağırlaşması üzerine bir akrabasını arayarak yardım istedi.

Akrabasının haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralı Bilal Kupal'ı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızını komşusu öldürmüştü
Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016'da sokakta oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Irmak Kupal'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programı sonrası itiraf eden zanlı Himmet Aktürk'ün ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde küçük kızın cesedi toprağa gömülü vaziyette bulunmuştu.






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