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İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti

Kocaeli’de alınan İran plakalı lüks cipte narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagaj kısmına zulalanmış 85 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti

Kocaeli’de alınan İran plakalı lüks cipte narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagaj kısmına zulalanmış 85 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:41
İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti

İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti

Kocaeli’de alınan İran plakalı lüks cipte narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagaj kısmına zulalanmış 85 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyeti Narkotik Şuçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona  daha imza attı. Edinilen bilgilere göre Narkotik Şuçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri,İran’danİstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, İran plakalı lüks cipi Kocaeli’de durdurdu. Lüks cipte yapılan aramalarda, narkotik köpeği Stark'ın yoğunlaştığı bagaj kısmında inceleme yapıldı. Aracın koltuklarını ve bagaj kısmının zeminini söken ekipler, bagajın alt kısmına paketler halinde zulalanmış 85 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. 

Polis kameralarında saniye saniye görüntülenen operasyonda, polis ekiplerinin belirlediği lüks cip, arama noktasına alınıyor. Durdurulan cipte Narkotik köpeği Stark ile arama yapılmaya başlanıyor. Narkotik köpeği Stark'ın aracın bagaj kısmında yoğunlaşması üzerine ekipler bagaj kısmında geniş çapta arama yapıyor ve bagajın zemin kısmında eroin madde ele geçiriliyor. 

Olay sonrasında ele geçirilen eroinlerle alakalı olduğu belirlenen araçtaki Irak vatandaşı 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 

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