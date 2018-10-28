Irak\'ın Kuzeyine Hava Harekatı

TSK TARAFINDAN HAKURK BÖLGESİNE DÜZENLENEN HAVA HAREKATLARINDA 4 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ
Ankara, 28 Ekim 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK\'nın Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesi üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
(AA/FEZ)
Ankara, 28 Ekim 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK\'nın Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesi üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
(AA/FEZ)