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Irak\'ın Kuzeyine Hava Harekatı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ HAKURK BÖLGESİNE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA SİLAHLI ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak\'ın Kuzeyine Hava Harekatı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ HAKURK BÖLGESİNE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA SİLAHLI ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
Irak\'ın Kuzeyine Hava Harekatı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ HAKURK BÖLGESİNE DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA SİLAHLI ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ankara, 8 Eylül 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

(AA/FEZ)
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