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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

26 Haziran 2018 Salı 19:58
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan, Zap bölgeleri ve Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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