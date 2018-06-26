Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına düzenlenen hava harekâtında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan, Zap bölgeleri ve Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.