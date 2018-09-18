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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

18 Eylül 2018 Salı 07:30
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın Zap bölgesine hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu harekatta, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 10:41
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