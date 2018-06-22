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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

22 Haziran 2018 Cuma 23:19
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 

TSK'nın Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında silahlı 15 terörist etkisiz hale getirildi. 

 

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Resmi Twitter'da görüntüle

TSK@TSKGnkur

22 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, silahlı 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

TSK bugün, Irak'ın Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiğini duyurmuş, silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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