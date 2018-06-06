Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.