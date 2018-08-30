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Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, en az iki silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, en az iki silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:33
Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, en az iki silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde bugün düzenlenen hava harekatında silahlı en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak, barınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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