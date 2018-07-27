Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde bulunan Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Hakkâri/Şemdinli’de, Irak Kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."