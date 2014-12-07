İngiltere Başbakanı Cameron Türkiye'ye Gidecek

TÜRKİYE'YE 9-10 ARALIK'TA BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK CAMERON, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK, BAŞBAKAN DAVUTOĞLU İLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

İngiltere Başbakanı David Cameron, 9-10 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Cameron'un, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve AB'ye katılım müzakerelerine ilişkin hususlar ile Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.