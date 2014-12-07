Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İngiltere Başbakanı Cameron Türkiye'ye Gidecek

İngiltere Başbakanı David Cameron, 9-10 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İngiltere Başbakanı Cameron Türkiye'ye Gidecek

İngiltere Başbakanı David Cameron, 9-10 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

07 Aralık 2014 Pazar 14:59
İngiltere Başbakanı Cameron Türkiye'ye Gidecek
banner238

TÜRKİYE'YE 9-10 ARALIK'TA BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK CAMERON, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK, BAŞBAKAN DAVUTOĞLU İLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

İngiltere Başbakanı David Cameron, 9-10 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Cameron'un, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve AB'ye katılım müzakerelerine ilişkin hususlar ile Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı David Cameron9-10 Aralıkta Türkiyeye çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim