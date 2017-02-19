İngilizce Dil Eğitiminde En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada

Yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en pahalı adresi aylık 3 bin 375 dolar ile İngiltere, en ucuzu ise 2 bin 70 dolarla Kanada oldu.

İstanbul, 19 Şubat 17 : Yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en pahalı adresi aylık 3 bin 375 dolar ile İngiltere, en ucuzu ise 2 bin 70 dolarla Kanada oldu.

Yurt dışı eğitim fuarları düzenleyen Akare, İngilizce'yi yurt dışında öğrenmek isteyenler için bir maliyet araştırması yaptı.

Buna göre Akare'nin eğitim ücreti ile konaklama ve yaşam masraflarının ele alındığı "Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması"nda, İngilizce dil eğitiminin en pahalı olduğu adres İngiltere çıktı.

Eğitim ücreti, konaklama ve yaşam masrafları dahil edildiğinde dil eğitiminin aylık 3 bin 375 doları bulduğu İngiltere'yi, 3 bin dolar ile Güney Afrika ve İrlanda takip etti.

Bu ülkelerin hemen arkasından 2 bin 800 dolar ile Malta, 2 bin 750 dolarla da ABD geldi.

ABD'DE KONAKLAMA VE YAŞAM MASRAFI AYLIK 2 BİN DOLAR

Araştırmaya göre, İngiltere'de aylık İngilizce kurslarının fiyatı 875 dolardan, bir öğrencinin konaklama ve yaşam masrafları ise 2 bin 500 dolardan başlıyor.

Güney Afrika ve İrlanda'da ise İngilizce dil eğitimi için aylık minimum 850 dolar, konaklama ve yaşam masrafları için de 2 bin 150 dolar ödemek gerekiyor.

Malta'da İngilizce dil eğitimi almak isteyenlerin kurs ücreti olarak aylık 650 doları, konaklama ve yaşam masrafları için de 2 bin 150 doları gözden çıkarması gerekiyor.

ABD'de ise kurs ücretlerinde aylık minimum rakam 750 dolar, konaklama ve yaşam masrafları ise 2 bin dolar olarak hesaplanıyor.

KANADA'DA İNGİLİZCE KURSLARI AYLIK 570 DOLARDAN BAŞLIYOR

Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması'nda, yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en ucuz adresi 2 bin 70 dolarla Kanada olarak belirlendi.

Aylık kurs ücretlerinin 570 dolardan başladığı Kanada'da, bir öğrencinin konaklama ve yaşam gideri ortalama bin 500 doları buluyor.

Bu anlamda Kanada'nın hemen arkasından aylık toplam masrafın 2 bin 300 dolar olduğu Yeni Zelanda gelirken bu ülkeyi 2 bin 400 dolarla Avustralya geliyor.

Yeni Zelanda'da aylık kurs ücreti 900 dolardan, konaklama ve yaşam gideri ise bin 400 dolardan başlarken, bu rakamlar Avustralya'da sırasıyla 900 ile bin 500 dolardan başlıyor.

"İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ İÇİN EN ÇOK ÖĞRENCİ ALAN ÜLKELER İNGİLTERE VE ABD"

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Aslıhan Özenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada İngilizce dil eğitimi için en çok öğrenci alan ülkelerin İngiltere ve ABD olduğunu söyledi.

İrlanda, Kanada ve Avustralya'nın da ekonomik olmaları, yüksek yaşam ve eğitim standartları sebebiyle son yıllarda yıldızı parlayan ülkeler arasında yer aldığı bilgisini veren Özenç, ayrıca Malta, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi yine İngilizce'nin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerin de öğrenciler tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Özenç, Dubai, Malezya ve Singapur gibi biraz daha marjinal seçeneklerin de mevcut olduğuna işaret ederek, "Bu ülkeler arasında özellikle İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada ve İrlanda da öne çıkıyor. Bu 5 ülkede profesyonel yardım alarak çok fazla sayıda alternatif arasından doğru okul ve doğru bölge seçimleri yapıldığı takdirde verimli bir eğitim süreci geçirilebilir." şeklinde konuştu.

British Council'ın raporuna göre, Türkiye'den yurt dışına dil eğitimi için giden öğrenci sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirten Özenç, Türkiye'nin dünyada yurt dışına en çok öğrenci gönderen ilk 15 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Özenç, Türklerin İngilizce dil eğitimi için en çok tercih ettiği 3 ülkenin İngiltere, ABD ve Kanada olduğunu, İngilizcesi başlangıç ya da temel seviyede olan öğrencilerin genellikle 6-9 aylık programları tercih ettiğini belirterek, "Özellikle Türkiye'de eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde eğitim alan, hazırlık sınıfı okuyan ya da İngilizce eğitimi konusunda başarılı bir lisede okuyan öğrenciler 2-3 ay gibi kısa süreli programlara kayıt oluyor." ifadelerini kullandı.

TABLO

Akare'nin "Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması"na göre ülkelere göre aylık İngilizce dil eğitimi ücreti, konaklama ve yaşam masrafları ile toplam rakamlar şöyle:

Ülke Eğitim ücreti (Dolar)* Konaklama ve yaşam masrafları (Dolar) Toplam (Dolar)

Kanada 570 1500 2070

Yeni Zelanda 900 1400 2300

Avustralya 900 1500 2400

ABD 750 2000 2750

Malta 650 2150 2800

İrlanda 850 2150 3000

Güney Afrika 850 2150 3000

İngiltere 875 2500 3375

*Rakamlar bir aylıktır

*Fiyatlar, ABD doları bazında hesaplanmıştır.

(AA/RÇ/HÖ)