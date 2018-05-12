İncirlik'teki ABD'li asker ve personele ramazan duyurusu

Adana’daki İncirlik Üssü’nde görevli askerlere yapılan uyarıda, “Burada misafir olarak bulunan bizler, ev sahiplerimizin inançlarına saygının gereği olarak, kutsal ramazan ayında, oruç saatleri içinde kamuya açık alanlarda ve caddelerde, bir şey yeyip içmemeye dikkat etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde ABD’ye ait İncirlikHava Üssü’nün internet sitesinde, ABD’li askerler ve görevli diğer personel için Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken hususlar duyuruldu.

Ramazan ayında Türklerin gündüz vaktinde bir şey yiyip içmeyeceğinin yer aldığı duyuruda "Bahçenizde, yaz güneşi altında kan ve ter içinde iş yapan bahçıvan, ona yiyecek bir şey veya su verdiğinizde sizi geri çevirecek. Üzülmeyin, bu onların kutsal ramazan ayında oruç tutmaya başladıklarını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

İslamın şartlarına vurgu yapılan duyuruda "Çocuklar, hamile kadınlar, hastalar, seyahat edenler ve savaştaki askerler oruçtan muaf tutulur. Oruç, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce başlar, gün batımının hemen ardından biter. Gün içinde kişi yemek yemez, su içmez ve karı koca arasında mahrem münasebet kurulmaz. Oruç tutan kişinin boğazından bir şey geçmemelidir. Sigara da içilmemelidir. Gün batımının ardından oruç sona erer. Fakat kişi oruç bittikten sonra fazla yiyip içmemeli. Ramazan orucu, yalnızca boğaz orucu değildir, manevi faydaları olan, kişiyi fiziksel, ruhsal ve akli olarak kuşatan bir oruçtur. Oruç tutan Müslümanlar ayrıca yiyecek bir şey bulamayan ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlarlar" ifadeleri kullanıldı.

ABD’li asker ve personelin üste misafir olduğuna vurgu yapılan duyuruda şu görüşlere yer verildi:

"Burada misafir olarak bulunan bizler, ev sahiplerimizin inançlarına saygının gereği olarak, kutsal ramazan ayında, oruç saatleri içinde kamuya açık alanlarda ve caddelerde, bir şey yiyip içmemeye dikkat etmeliyiz. Türk çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız, bahçıvanınız oruç tutuyor olabilir. Bunun sonucu olarak, özellikle öğleden sonraları kan şekerleri düşebilir. Asabi, dalgın ve halsiz düşmüş olabilirler, bazıları baş dönmesi ve baygınlık geçirebilir. Bu sebeple güvenlik konusunda daha dikkatli olmalısınız. Lütfen makine ve araç kullananlara özellikle dikkat edin. Üssün içinde ve dışında, şoförler daha gergin ve agresif olabilir. Özellikle orucun bozulmasına yakın akşam saatlerinde herkes daha aceleci ve sabırsız olduğundan trafikte daha agresif olabilir. Tüm bu uyarıları aklınızda tutarak ramazan boyunca başkalarının ve kendinizin güvenliğine dikkat edin"